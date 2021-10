Ça bouge en ville. Nouveaux commerces à Caen et son agglo

Déménagement, nouvelle boutique, changement d'enseigne… Ça bouge en ville du côté des commerces. Trois nouvelles boutiques ont récemment ouvert à Caen et son agglomération. La rédaction de Tendance Ouest vous dit tout sur ces nouveautés.

Optique, mode et déco

Atol mon opticien a déménagé à quelques rues de son ancienne adresse. Depuis le 1er octobre, l'enseigne est située 11 rue Bellivet à Caen. La boutique est plus grande et plus spacieuse, pour offrir à ses clients un large choix de montures et proposer de meilleurs services.

Nouvelle ouverture dans le centre-ville de Caen : Basalt market, rue Écuyère. Ce magasin propose de nombreux accessoires de décoration d'intérieur ainsi que de la vaisselle et du mobilier.

Belle en XL est une boutique de mode spécialisée dans les grandes tailles. Pendant quatre ans, Sandrine Goudemand a fait de la vente en ligne et en showroom. Elle a ouvert le 1er septembre sa boutique de prêt-à-porter à Bénouville.