Seine-Maritime. L'épidémie de bronchiolite sévit fortement cette année

La Normandie est entrée en phase épidémique pour la bronchiolite. Cette infection virale des voies respiratoires touche les enfants de moins de deux ans. Cette saison, le virus est particulièrement virulent, avec une arrivée plus précoce de quelques semaines.

Le système immunitaire "pas stimulé"

"On fait suite à deux années particulières, rappelle Christophe Lavenu, kinésithérapeute au Grand-Quevilly et responsable du Réseau bronchiolite normand. En 2019, l'épidémie a été moins forte que les années précédentes. En 2020, il y a eu le confinement, les gestes barrières et la fermeture des structures de garde collective. Le système immunitaire des enfants n'a pas été stimulé." Le virus est donc arrivé cette saison et a pris "des proportions plus importantes".

Christophe Lavenu Impossible de lire le son.

Cette épidémie montre bien l'importance des gestes barrière pour Christophe Lavenu, qui donne quelques conseils aux parents : "Il faut absolument se laver les mains, si vous êtes enrhumé, il faut éviter d'embrasser son enfant voire mettre un masque et éviter de l'emmener dans les transports en commun ou les supermarchés."

Christophe Lavenu Impossible de lire le son.

Il est important de suivre l'évolution de la pathologie de la bronchiolite pendant les premières 72 heures. Dans ce cadre, le Réseau bronchiolite normand a réactivé ses permanences le week-end et les jours fériés permettant un suivi des bébés. Le standard est joignable au 02 35 71 70 82 de 8 heures à 19 heures jusqu'au 27 mars 2022.