Caen. Quel est le programme d'animations pour ces vacances ? 

Les enfants se réjouissent, l'école est finie pour deux semaines : place aux vacances de la Toussaint. Au programme de ce week-end, un village animé est organisé place Bouchard, avec notamment la déambulation de la troupe Chandelle de Glace ainsi que le "BeauRegard des sorciers", avec de nombreuses animations à Hérouville-Saint-Clair.

Jeu de piste et atelier maquillage

L'association "Les Vitrines de Caen" organise samedi 30 octobre, de 11 à 18 heures, un village animé place Bouchard. L'équipe de Petits Meurtres entre amis propose un jeu de piste. Un livret de jeu sera distribué aux enfants et permettra de faire une tournée dans quelques boutiques du centre pour trouver des indices et ainsi gagner un cadeau sucré en fin de parcours. Avis aux enfants, nul besoin de venir déjà grimés. Ils pourront profiter sur place du classique stand de maquillage.

Déambulation de Chandelle de Glace

Lors de cette fête, les Caennais apprécieront la déambulation d'échassiers déguisés de la troupe Chandelle de Glace. Sur place, retrouvez également le food-truck de Greedy Guts avec des recettes sucrées et salées spéciales à base de potirons et de châtaignes. Les Vitrines de Caen s'engage à reverser 10 % de la recette du jour à l'association Enfance et Partage.

Le "BeauRegard des sorciers"

Le "BeauRegard des sorciers" se tiendra samedi 30 et dimanche 31 octobre, au domaine de Beauregard. Le week-end s'annonce chargé avec de nombreuses animations variées et destinées à tous. Au programme de ces deux jours, de 14 à 19 heures, des ateliers magie, des jeux de piste, des initiations au Quidditch, sport de balle fictif tiré de la saga Harry Potter, ou encore un escape game. Un stand "Photo box" sera également disponible sur le domaine afin de permettre aux participants de repartir avec un souvenir. Une performance BD Urbaine aura également lieu samedi après-midi. Dimanche, de 20 à 23 heures, un concours de déguisement est organisé avec un spectacle magique et un concert de Wizard rock du groupe BARNABAS Cuffe.

Concours Instagram : #brgsorciers2021

Avis aux apprentis sorciers et apprenties sorcières. C'est le moment de réaliser ses plus belles photos sur le thème de la magie et des sorciers pour tenter de voir son cliché exposé dans un lieu hérouvillais. Le concours photo Instagram, sous le hashtag #brgsorciers2021, est ouvert du vendredi 29 octobre au mardi 2 novembre, à minuit. Pour participer, il est nécessaire de taguer le compte Instagram de la Ville @herouville_saint_clair.

Pratique. Village animé place Bouchard, plus d'informations : 02 31 50 21 21. Le "BeauRegard des sorciers" : Accès gratuit au Domaine de Beauregard. Les participants sont invités à venir déguisés. Le château sera décoré. Plus d'informations : 02 31 45 32 93. Concours photo, plus d'informations : herouville.net.