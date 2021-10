Rouen. La Chibi Rouen : le rendez-vous de la pop culture japonaise !

Née en 2019 à l'initiative de Keyvan Estermann, un Rouennais passionné par la culture pop japonaise, la Chibi annonce pour ce week-end un programme d'animations particulièrement étoffé pour satisfaire les amateurs du genre. Keyvan donne le ton.

Comment est née la Chibi ?

J'ai toujours baigné dans la culture japonaise. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec les animés et les mangas. J'ai été pris d'une passion pour la Japan expo de Paris et sa version nantaise et c'est comme cela qu'a germé l'idée de créer un événement similaire à Rouen. "Chibi" signifie petit en japonais, j'ai baptisé ainsi cette manifestation pour afficher mon désir de créer à Rouen notre propre version de la Japan expo et d'offrir à nos visiteurs un petit bout de Japon. Mais cette année, la Chibi grandit ! Dès la première édition à la Halle aux toiles, la Chibi a connu un vrai engouement et, en 2021, grâce à une coproduction avec Rouen Expo événement, la Chibi prend une nouvelle ampleur.

Quelle est l'ambition de cet événement ?

J'espère en faire un rendez-vous annuel des fans de culture japonaise. Le but de cet événement est de fédérer les visiteurs autour de leur passion pour la culture pop japonaise et de leur proposer un week-end d'évasion dans cet univers. Pour s'immerger complètement, grâce à nos nombreux partenaires associatifs, nous multiplions les propositions cette année. Parmi les nouveautés, nous proposons par exemple tout un espace gaming avec bornes d'arcade dans lequel les visiteurs pourront s'essayer sur des consoles modernes ou du retrogaming et aussi s'adonner à des compétitions. C'est bien sûr à la fois un espace de jeux, d'échanges, mais aussi un lieu idéal pour enrichir ses collections et approfondir ses connaissances sur la culture japonaise. Il y en a vraiment pour tous les goûts sur la Chibi et notre désir est de faire de ce salon un rendez-vous intergénérationnel : que les parents puissent partager leur passion avec leurs enfants et inversement !

Comment s'organise le salon ?

Le programme est très étoffé, de manière que chacun, en fonction de ses affinités, conçoive son propre programme. On y trouve de nombreux produits dérivés, mais aussi des créations d'artistes indépendants, des libraires spécialisés, des restaurants traditionnels, des démonstrations d'arts martiaux, des concerts, des karaokés et des défilés cosplay et des invités d'honneur, comme les voix françaises de Dragon Ball Z et de L'attaque des Titans qui se prêteront à des séances de dédicace. De nombreux ateliers permettent aussi de s'initier à la préparation de makis, aux origamis ou encore à la calligraphie. Mais on découvre aussi l'aspect technique grâce au témoignage du mangaka Hiroyuki Ooshima et à la participation de l'école d'animation Lanimea de Caudebec-lès-Elbeuf.

Pratique. Samedi 30, 10h-minuit, et dimanche 31 octobre, 10h-19h, au parc des expositions à Rouen. 0 à 12 €. chibirouen.fr