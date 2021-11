Transat Jacques Vabre. Renaud Courbon et Guillaume Pirouelle : "Se bagarrer et tout donner"

Ils ont bien failli ne pas pouvoir partir. Tant espéré, le Class 40 neuf de Renaud Courbon et Guillaume Pirouelle est arrivé endommagé et inutilisable, trois semaines avant le départ de la Transat Jacques Vabre. "Nous avions des ambitions assez poussées avec cette monture, capable de nous emmener très loin et très vite, raconte Renaud Courbon, avocat de 48 ans. Il a fallu digérer le choc, et agir très rapidement pour trouver une solution." C'est donc avec un bateau loué in extremis que le duo va traverser l'océan Atlantique. "C'est un Class 40 d'ancienne génération avec lequel nous n'aurons pas les mêmes possibilités sportives", poursuit Renaud Courbon. "On est un peu en seconde ligue, mais il y a un match dans le match et cela va être intéressant", renchérit son co-skipper.

Le protégé de la Région

L'avocat fait équipe avec Guillaume Pirouelle, ingénieur nautique âgé de 27 ans, sélectionné par la Région Normandie pour porter ses couleurs sur le circuit Figaro en 2022 et 2023. "C'est un marin très prometteur, assure Renaud Courbon. Et on m'a dit que c'était impossible de se fâcher avec Guillaume !" Et l'intéressé d'assurer : "On fera tout pour faire un beau résultat à la fin."