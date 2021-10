Handball (Proligue). Dominateur, Caen doit finalement partager les points à Angers

Deuxième match d'une quinzaine capitale dans la course au maintien des Vikings vendredi 22 octobre qui, après une solide prestation contre Villeurbanne (32-18), avaient l'occasion de doubler la mise. Ils ont longtemps mené contre la lanterne rouge Angers, mais Oliveira a marqué le but de l'égalisation à 3 secondes de la fin (22-22).

Une issue frustrante au vu de la physionomie de la rencontre.

Les Vikings ont pris les devants d'entrée de jeu avec Laurent Lagier-Pitre, alors que les locaux ont limité les dégâts par Grbavac (5-8, 16'). Caen a eu jusqu'à 4 buts d'avance (8-12, 21'), mais une mauvaise gestion des derniers instants a permis aux Angevins de revenir à un but à la pause (12-13, 30').

Les ailes normandes leur ont permis de tenir ce petit but d'avance en début de deuxième période (15-16, 41'). Mais Angers a ensuite pris les devants, surtout grâce à son gardien Mohamed Aly (auteur de 15 arrêts), jusqu'à avoir 2 buts d'avance (19-17, 51'). Caen a immédiatement réagi, et Romain Guillard a redonné l'avantage aux visiteurs (20-21, 57'). Les locaux ont ensuite fait l'élastique, et ont eu le dernier mot (22-22, 60').

Un nouveau match important pour la course au maintien attend les Vikings, qui recevront la désormais lanterne rouge, Sarrebourg, samedi 30 octobre à 19 heures.