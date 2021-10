Seine-Maritime. C'est déjà Noël dans certaines jardineries !

Sorcières et citrouilles n'ont qu'à bien se tenir. Alors que la fête des morts n'est pas encore passée, certains magasins ont déjà sorti les décorations de Noël ! C'est le cas notamment dans les boutiques de Desjardins, en Seine-Maritime. "Il faut environ six semaines pour déballer les milliers de références, étiqueter tous les produits et mettre en place la décoration", précise Misaki Beaurin, responsable du rayon Noël dans le magasin de Montivilliers, qui expose 1 500 m2 de guirlandes, villages de Noël ou sujets pour garnir le sapin. Depuis trois ans, cette spécialiste constate un retour aux traditionnelles couleurs rouge et or. "Mais cela peut être très varié. On peut 'noëliser' tout un tas de choses", poursuit la responsable.

Les clients sont déjà dans l'esprit de Noël... Impossible de lire le son.

Les sapins en novembre

Côté stock, il y a du choix, même si l'arrivée des villages lumineux et des sapins artificiels a été plus tardive, dans un contexte où le commerce mondial est impacté par la crise sanitaire. "Sur certaines gammes de produit, il y a des achats un peu plus anticipés par rapport aux autres années", constate Misaki Beaurin.

C'est déjà Noël pour Misaki Beaurin, responsable de rayon, et Delphine Huet, directrice du magasin Desjardins de Montivilliers.

Si les rayons décoration sont déjà ouverts, il faudra patienter jusqu'au 20 novembre pour celui des sapins naturels.

"Noëliser" une station essence vintage ? C'est possible !