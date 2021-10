Nord-Cotentin. Il fonce sur la voiture des gendarmes : le chauffard jugé en novembre

Un quadragénaire a foncé sur une voiture de la gendarmerie dimanche 17 octobre à Bricquebosq après une course-poursuite à 180 km/h. Il devait être jugé jeudi 21 octobre, en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Cherbourg. À sa demande et pour qu'il puisse préparer sa défense, l'audience a été reportée au 15 novembre. Il attendra en revanche son procès en prison. L'homme originaire de Marigny, près de Saint-Lô, déjà largement connu de la justice, encourt sept ans de prison. Dans sa course folle, le mis en cause a abîmé plusieurs voitures, dont les propriétaires se sont portés partie civile, tout comme la mère de deux des enfants présents dans la voiture à ce moment-là.