Manche. La 5e édition du Tremplin des musiques actuelles est lancée

La Faim du tigre en 2017, Jyeuhair en 2018, ou 170 39 en 2019… Ils ont été les heureux lauréats des éditions précédentes du Tremplin des musiques actuelles du Cotentin, organisé par le Circuit, en partenariat avec Les Art'Zimutés et MusikenSaire. En 2020, le concours n'a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire, mais il revient cette année ! En solo ou en groupe, les musiciens amateurs du Cotentin peuvent participer à cette 5e édition, et ce, jusqu'au 9 novembre, minuit. Sur la quarantaine de dossiers déposés chaque année, le jury, composé d'acteurs des musiques actuelles du Cotentin, et de la région, et de Catherine Gentile, adjointe chargée de la culture à la mairie de Cherbourg, sélectionnera cinq ou six groupes. Ils joueront ensuite le samedi 11 décembre, sur la scène de l'espace culturel Buisson, à Tourlaville, en présence du public. Le gagnant désigné à l'issue de cette soirée, sera ensuite accompagné par des professionnels : "Cela va du conseil à la production, en passant par des aides pour monter un dossier de subvention, apprendre à bien communiquer…" explique la ville.