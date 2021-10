Insolite. Apple vend un chiffon... à 25 euros

Pour 25 euros, vous pouvez vous procurer... un chiffon destiné à nettoyer l'écran des appareils Apple. Et malgré son prix, l'accessoire est déjà en rupture de stock en France. Les prochaines livraisons seront disponibles dans quatre à cinq semaines. Le produit est apparu sur le site d'Apple au lendemain de la conférence de présentation des nouveaux produits de la marque : MacBook Pro 2021, AirPods 3 et les abonnements Apple Music notamment.

Sur son site, Apple présente le produit : "Constituée d'un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n'importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre". Le logo de l'entreprise est en réalité à peine visible. Et quand on cherche sur d'autres sites d'e-commerce, on trouve des produits similaires bien moins chers.

La chaîne de fast-food KFC n'a pas manqué l'occasion de se moquer gentiment de l'entreprise à la pomme croquée.