Grand froid : alerte niveau 2 en Seine-Maritime

L'alerte de niveau 2 du plan d'urgence hivernale a été déclenchée ce lundi 30 janvier à compter de 18h. Elle correspond à la mise en place d’un dispositif temporaire en cas de grand froid annoncé, permettant la mobilisation de places supplémentaires si les capacités d’hébergement sont saturées.

La préfecture annonce qu'un point sera fait chaque jour "pour évaluer la nécessité de maintenir le dispositif" et rappelle que le dispositif permanent d’hébergement en Seine-Maritime est constitué de 1 397 places d’hébergement, dont 971 places en CHRS (insertion, stabilisation) et 426 places en urgence, ainsi que 1 394 places en logement adapté (dont 260 en pensions de famille) et 1 106 places en ALT soit au total 3 957 places, financées par l’Etat à hauteur de 21,8 millions d'euros.

Dans le cadre du plan hive, les centres d’hébergement ont l’obligation de signaler en temps réel au 115 toutes les places disponibles entre deux accueils, et certaines structures mettent à disposition quelques places supplémentaires : A Rouen, les associations mettent à disposition 68 places supplémentaires, auxquelles s’ajoutent 27 places au Havre et une vingtaine respectivement à Dieppe, Elbeuf et Fécamp. A partir du niveau 2, les gymnases Graindor à Rouen et Dumont d’Urville au Havre sont mobilisés, chacun d’entre eux permettant la mise à disposition de 50 à 60 places supplémentaires à l’intention de personnes restant sans solution.

Pour rappel, le plan d'urgence hivernale compte trois niveau, le niveau 3 étant le plus élevé, lorsque les températures descendes sous les -10°C.