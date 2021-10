Ranville. Un nouveau squat évacué près de Caen

Un squat a été évacué mardi 19 octobre, au pied du pont Pegasus Bridge, à Ranville. Les forces de l'ordre sont arrivées à 8 h 20 pour évacuer des anciens logements de fonction inoccupés depuis cinq ans. D'après la préfecture, 10 personnes d'origine soudanaise étaient présentes lors de l'évacuation, dont un mineur. Ce dernier "a été orienté vers les services de l'aide sociale à l'enfance et neuf autres, en cours de demande d'asile, vont voir leur situation examinée", précise la préfecture.

Ce squat avait été officialisé par l'AG de lutte contre toutes les expulsions en mai dernier. D'après l'AG de lutte, entre 60 et 80 personnes faisaient des allers et venues entre ce squat et le campement de Ouistreham.