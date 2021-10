Le Havre. Pendant la Transat, le pass sanitaire obligatoire aux Docks Vauban

Le village de la Transat Jacques Vabre sera accessible du vendredi 29 octobre au dimanche 7 novembre, autour du bassin Paul Vatine. Son accès sera gratuit, à condition de présenter un pass sanitaire en règle.

Les visiteurs du centre commercial des Docks Vauban, au cœur du village, seront soumis à la même obligation pendant les dix jours de festivité. Pour accéder aux boutiques, loisirs, restaurants des Docks Vauban et au village, il faudra donc présenter la preuve d'un schéma de vaccination complet, un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures, ou une attestation de rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de six mois.

Cette mesure n'est valable que pendant la Transat. Après le dimanche 7 novembre, il n'y aura plus besoin d'un pass sanitaire pour accéder au centre commercial, où le masque reste toutefois obligatoire.