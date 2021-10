Hockey (D1). Les Drakkars gagnent à Nantes, de nouveau aux tirs au but

Une semaine après une victoire inaugurale aux tirs au but contre Strasbourg (2-1), les joueurs de Luc Chauvel espéraient doubler la mise, pour déjà se placer en haut du classement. En déplacement à Nantes, qui les avait sortis en coupe (3-5), les Caennais ont finalement de nouveau arraché la victoire lors des tirs au but (1-2), et ce, malgré l'absence du gardien Ronan Quéméner.

Pourtant, la rencontre a mal commencé, les Corsaires marquant d'entrée de jeu par Timothy Crowder (1-0, 4'). Mais les Normands ont assez rapidement trouvé la faille, avec Pierre-Antoine Devin, qui a remis les deux équipes à égalité (1-1, 16' et 20'). Par la suite les locaux ont été légèrement plus dominateurs, sans que le score ne bouge pour autant (1-1, 40').

En dernière période, les fautes ont commencé à tomber un peu plus de part et d'autre, mais aucune équipe n'a trouvé la faille, au bout des 60 minutes, ni des prolongations (1-1, 60' et 65').

Place donc aux tirs au but. Dans un premier temps, Crowder a de nouveau surpris Valentin Duquenne. Mais Oula Uski a ramené le HCC à égalité au 4e tir, avant que Félix Chamberland ne libère les Normands sur le 5e tour de tir, en trompant de nouveau Harald (1-2).

Les Drakkars chercheront à poursuivre sur cette dynamique en recevant Cholet samedi 23 octobre à 20h30.