Félins, un superbe documentaire

Située au sud-ouest du Kenya, la réserve naturelle du Masai Mara héberge de nombreuses espèces sauvages : des lions, des guépards, des éléphants, des girafes, des zèbres, des gnous, des hyènes, etc. La rivière Mara partage en deux ces vastes étendues de savane.



Au sud de la rivière, se trouve le clan des lions dirigé par Fang. Parmi les lionnes de celui-ci, Layla vient de mettre au monde Mara. De l’autre côté de la rivière, se trouvent Kali, un jeune lion, et ses quatre fils, en quête d’un clan. Lorsqu’ils parviennent à franchir la rivière, ils s’attaquent au clan de Fang, mais les lionnes parviennent à les chasser. Car, en cas de victoire, les nouveaux chefs du clan seront impitoyables pour les jeunes lionceaux qu’ils chasseront avant de féconder les lionnes pour assurer leur descendance.

Un peu plus loin, Sita, une femelle guépard, veille sur ses cinq petits qui ne pensent qu’à jouer.

Les splendeurs de la vie sauvage, en particulier celle des lions et des guépards, sont au programme de ce superbe documentaire, produit par DisneyNature. Keith Scholey et Alastair Fothergill, les réalisateurs, ont longtemps travaillé pour la BBC, gage de grande compétence en la matière.



Pendant deux ans, les réalisateurs et leurs équipes ont survolé cette immense réserve, ce qui nous vaut quelques belles vues aériennes, en particulier celles des troupeaux qui traversent en masse la rivière, et ont suivi Layla et la jeune Mara, ainsi que Sita et ses petits. Des heures et des heures de patience pour capter le moment idéal.