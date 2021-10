Bonne table à Rouen. Raviolis & bar, gyozas à goûter d'urgence

L'adresse ne paie pas de mine, juste en face du Théâtre des arts en centre-ville de Rouen. D'ailleurs, le côté café a été retenu par les nouveaux gérants, conscients qu'ils sont dans un lieu de passage où l'on s'arrête le matin boire un petit noir. Mais en rester là serait vraiment passer à côté de quelque chose : l'expérience de délicieux et copieux gyozas, ces raviolis chinois, entièrement fait maison. "On veut manger comme en Chine, avec comme spécialité le ravioli parce que c'est vraiment une nourriture familiale", explique Yanian Zou, la gérante, Chinoise établie en France depuis 2014 et récemment diplômée de la Neoma Business School à Rouen. Une belle occasion de "faire connaissance avec la culture locale", décrit-elle, en mettant en avant la farine de blé bio utilisé pour la pâte et les farces entièrement faites maison.

Saveurs et convivialité au rendez-vous

Quelques entrées sont proposées à la carte ou à l'ardoise. Je me laisse tenter par des gésiers de poulets parfumés, servis avec une sauce soja. De quoi se mettre en appétit avant de passer à l'essentiel : les gyozas, chacun proposé en cuisson grillée ou vapeur. Étant à table avec deux collègues, je me laisse tenter par les recommandations de la patronne : commander différents parfums et partager. Raviolis grillés bœuf carottes, raviolis vapeur porc crevette et ravioli vapeur porc ciboulettes (le ravioli du jour) nous sont servis en quelques minutes, avec une belle sauce maison à base de vinaigre et de sauce soja. Les raviolis sont de belles tailles, la pâte fine est fondante, les farces savoureuses et bien assaisonnées… Le sentiment de satisfaction est immédiat au moment de mordre dans le gyoza au bout de la baguette. Chaque plat comprenant 16 raviolis, l'ensemble est copieux et définitivement suffisant, même pour les plus gourmands. La note reste maîtrisée, à moins de 20 euros par personne pour notre repas. L'adresse vaut absolument le détour.

Pratique. 8 rue du Général-Giraud. Tel : 02 35 71 57 30