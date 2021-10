Le Havre. Le fameux trois-mâts Belem à quai jusqu'en avril

C'est le second plus grand voilier français : le Belem arrive dimanche 17 octobre au Havre, où il va passer plusieurs mois en hivernage. Le navire, classé monument historique, pourra se visiter le jour de son arrivée, du samedi 23 au mercredi 27 octobre, puis pendant l'ouverture du village de la transat Jacques Vabre ainsi que les jeudi 11, vendredi 12 et dimanche 14 novembre.

Havrais & Normands, venez nombreux accueillir le Belem ce dimanche 17 oct. 9h passage des digues 9h30 sas Quinette et s'amarrera à 10h quai du Cameroun accueilli en musique par la chorale de l'Hydro @CE_Normandie @LH_LeHavre @haropaport @ENSM @bural_lh @RegionNormandie pic.twitter.com/iZu2eQ5et3 — Trois-mâts Belem (@troismats_Belem) October 13, 2021

Long de 58 mètres, le Belem possède un grand mât qui culmine à 34 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les amateurs de belles coques seront à coup sûr nombreux ce dimanche pour le voir passer les digues du Havre à 8 h 50 puis le sas Quinette à 9 h 15. Il viendra s'amarrer à 9 h 30 sur le quai Cameroun, dans le bassin de l'Eure, accueilli par la chorale de l'Hydro. "Pour la transat Jacques Vabre, ce sera un point d'attirance supplémentaire pour le public, se réjouit Francis Le Goff, directeur de course. Ce sera le plus grand, le plus toilé… Mais pas le plus rapide !"

Pratique. Tarifs : 8 €, 4 € de 6 à 12 ans, gratuit pour les - de 12 ans. Achat des billets possible à quai ou en ligne