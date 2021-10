Le Havre. C'est reparti pour une semaine d'animations sur le village de la Transat

La 15e édition de la Transat Jacques Vabre bat un record de participation : 162 skippers. Il y a une nouveauté également cette année, le port d'arrivée qui sera en France, Fort-de-France, et des parcours différents pour que chaque class puisse arriver en même temps.

Outre l'aspect sportif, l'événement est aussi un moment de fête grâce au village de la Transat. Il attire tous les deux ans un peu plus de 500 000 visiteurs. Cette année, il s'installe du 29 octobre au 7 novembre. Les curieux vont une nouvelle fois se presser autour du bassin Vatine pour admirer les voiliers (Class40, Imoca, Ocean Fifty et Ultim), pas besoin d'être connaisseur pour être émerveillé.

Un concert par soir

Le village de la Transat, ce sont aussi des animations. Des baptêmes de voile seront proposés, quai Renaud. Le Belem sera présent et pourra se visiter, tout comme un bâtiment de la Marine nationale et le bateau Initiatives Cœurs. La tyrolienne Charal fera son retour. Elle avait connu un beau succès en 2019. L'ENSM sera présent sur le village et les badauds pourront essayer un simulateur de navigation. Un espace game et un espace Kids pourront divertir les familles.

Le village proposera un concert tous les soirs. Parmi les artistes : Antoine Robin (chanteur guitariste), Shaker Live (variétés internationales, des années cinquante aux derniers tubes), Naive News Beaters (mélange de musique électronique, de rock et de rap), Breakbot (DJ et compositeur de musique électronique), Hi Levelz (rappeur) et Le Trottoir d'en face (mélange de rock, de reggae et de rumba).

Pratique. Village de la Transat - autour du Bassin Paul Vatine - du 29 octobre au 7 novembre - Gratuit