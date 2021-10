Rouen. La foire Saint-Romain : mon manège à moi, c'est toi !

La traditionnelle foire Saint-Romain ouvre ses portes vendredi 22 octobre, avec de nombreux nouveaux manèges, pour le plus grand plaisir des Rouennais. Seconde plus grande fête foraine de France après la foire du trône, la foire Saint-Romain est une institution.

Une édition exceptionnelle

Impactée par Lubrizol, puis condamnée par la Covid, cette édition tant attendue va s'ouvrir en grande pompe : "Pour la soirée d'inauguration, il y aura un grand feu d'artifice et une parade costumée en musique, annonce Karl Morel, président du comité de promotion et d'animation de la foire. Nous prévoyons aussi deux journées promotionnelles avec des tarifs très réduits pour les attractions", ajoute-t-il. Karl, qui tient un manège d'auto-tamponneuses, est l'un des 150 forains impliqués dans l'événement : "La foire Saint-Romain, c'est un format vraiment unique, souligne-t-il. Pour cette nouvelle édition, il y aura plus de 50 manèges à sensations et 80 attractions familiales." Mais les forains ont aussi investi dans de nouveaux manèges, comme cette tour de 80 mètres de haut conçue pour expérimenter la chute libre. "C'est un manège unique en France, tout à fait démesuré ! Il domine la foire, offre des sensations extrêmes et une vue exceptionnelle !"

Pour tous les goûts

La foire Saint-Romain, pour les Rouennais, c'est avant tout une atmosphère toute particulière, rythmée par les voix des forains faisant la réclame de leur manège aux badauds, baignés par les fumets du cochon de lait braisé et des chichis, dans un espace métamorphosé à la tombée de la nuit par ses lumières colorées. "La foire garde conserve aussi son aspect traditionnel, souligne Karl. Nous équilibrons avec soin attractions modernes et manèges classiques, pour que toutes les générations y trouvent leur compte." Parmi les incontournables, on retrouvera donc les fameux palais du rire et trains fantômes, auto-tamponneuses et tir à la carabine, ainsi que les montagnes russes. "Même si le King est le plus grand parcours de montagnes russes d'Europe, dans ce manège, nous n'avons pas de looping complet, ce qui fait qu'il reste vraiment accessible à tous."

Le grand rendez-vous

Pour les Rouennais comme pour les forains, la foire reste le grand rendez-vous de l'année. "Ce qui plaît le plus, c'est cette convivialité." Les visiteurs, s'ils ne font pas tous des attractions, ont aussi plaisir à regarder les autres s'amuser dans des manèges surprenants : actif ou passif, on prend autant de plaisir. Et sur la foire, on peut aussi simplement se satisfaire dans de bonnes brasseries ou en s'offrant des douceurs. Pour Karl aussi, la foire, c'est le grand rendez-vous de la joie partagée : "Et pour moi, la Saint Romain, c'est aussi un rendez-vous sentimental, car c'est sur la foire que j'ai rencontré ma femme, également fille de forain, il y a quelques années !"

Pratique. Du 22 octobre au 21 novembre, tous les jours de 12 heures à 23 h 30. Esplanade Saint-Gervais.