Transport : du neuf sur la ligne 30

Les lignes 30 et 30A vont fusionner. Les usagers pourront donc prendre indifféremment les cars du département ou de la Crea pour effectuer leur trajet. Cette fusion a pour but de simplifier les choses : il n'y aura désormais qu'une seule fiche horaire et un seul terminus, qui sera la Halte Routière-Théâtre des Arts.

A noter : les arrêts resteront inchangés mais le passage des bus sera plus fréquent. En ce qui concerne les tarifs : les passagers qui resteront à l'intérieur de la Crea pourront utiliser un titre de transport de la gamme tarifaire de la Crea, ceux qui iront au-delà du territoire de la Crea devront utiliser des billets de la gamme tarifaire du département.

Une desserte à Jumièges et Mesnil-sous-Jumièges sera également assurée les dimanches, jours fériés ainsi que durant la période estivale et les vacances de printemps.

Enfin les correspondances avec la ligne 20 sont maintenues.

Pour plus de renseignements : Gare routière du département au 02 32 08 19 75, 02 20 20 40 76.