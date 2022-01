L'aménagement se fait à titre expérimental. Un couloir de bus de 1,4 km dans le sens descendant de la partie haute de la Côte de Bonsecours est mis en place à partir du lundi 4 février. Le but est d'améliorer ainsi la desserte en transports en commun des plateaux Est et notamment de la ligne 21 et 13.

Une évaluation de ce dispositif sera faite dans quelques mois.