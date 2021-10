Caen. Le centre de vaccination place Canada ferme ses portes

La Normandie est bonne élève en matière de vaccination. Près de 84 % des Normands ont reçu leurs deux doses. Cette couverture vaccinale impacte la fréquentation des centres, comme celui de la place Canada à Caen. Ce dernier fermera ses portes vendredi 15 octobre, à 18 heures. Depuis la rentrée de septembre, "l'activité est vraiment faible. Environ 100 injections sont données par jour", explique Xavier Humbert, responsable du site.

Une centaine d'injections par jour

Cela représente environ 500 injections par semaine, contre 5 500 sur les plus grosses semaines de juillet. Isabelle Méen, infirmière, reconnaît que les journées sont parfois longues. "Il n'y a personne. On ne se tourne pas les pouces mais, depuis la rentrée, on tourne un petit peu au ralenti." En neuf mois, plus de 90 000 injections ont été réalisées.

Avec le CHU et le parc des expositions, il n'y avait pas d'intérêt à maintenir cette structure ouverte. "Ce n'est pas la fin de l'activité vaccinale car les professionnels de santé vont pouvoir le faire dans leurs activités respectives", indique Xavier Humbert.

Pour ceux qui avaient pris rendez-vous après le 15 octobre, ils sont réorientés vers les deux sites existants.