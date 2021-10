Saint-Lô. Option Innovation : quatre journées de découvertes des métiers

Jusqu'au vendredi 15 octobre, à Saint-Lô, des élèves de la troisième à la terminale sont invités à découvrir des métiers. Il s'agit d'éveiller l'attention des jeunes sur des filières en pleine mutation, qui innovent et surtout qui recrutent dans les secteurs du bâtiment, l'industrie, la virologie, ou les filières de la santé et du social et ainsi faire naître de nouvelles vocations.

Gaëlle Sinel, en charge de la prospection économique à Saint-Lô Agglo, est l'organisatrice de ces rencontres.

Gaëlle Sinel Impossible de lire le son.

Et l'on peut aussi innover au féminin, l'après-midi du jeudi 14 octobre étant consacré aux carrières au féminin. Les jeunes pourront ainsi échanger avec des femmes qui ont entrepris et ont réussi.

Gaëlle Sinel Impossible de lire le son.

Ces rencontres se déroulent jusqu'au vendredi 15 octobre, au pôle Agglo 21 de Saint-Lô.