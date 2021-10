Loisirs. L'exposition Le Chat Déambule de Philippe Geluck est arrivée à Caen 

Le Chat est désormais en Normandie.

L'exposition du créateur de la célèbre bande dessinée a abandonné ses crayons pour s'essayer à la sculpture grandeur nature. Résultat : vingt statues du Chat, toutes en bronze. Chacune apporte sa touche d'humour, en abordant parfois des sujets poignants avec fantaisie.

Avec cette installation, est née une nouveauté : si ces statues ont toujours été regroupées lors des précédentes expositions, il n'en est rien à Caen. Elles ont été dispersées un peu partout dans l'agglomération caennaise, à la manière d'une chasse au trésor.

Philippe Geluck revient sur cet inédit normand.

En plus de ces géants de plus de deux tonnes chacun, Philippe Geluck propose aussi le catalogue de l'exposition qui sort le mercredi 13 octobre en librairie. Entre moments forts, révélations quant à l'art de sculpter, coulisses et dessins inédits, Le Chat et son auteur n'auront plus de secrets pour vous ! L'exposition est accessible dans toute la ville de Caen et est gratuite pour tous jusqu'en février 2022.