Bolbec. Covid-19 : sur le marché, on injecte toujours des premières doses

Un poulet rôti, un kilo de carottes et une dose contre la Covid, s'il vous plaît ! Lundi 11 octobre, à Bolbec, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Caux Vallée de Seine a installé pour la seconde fois un stand de vaccination, en collaboration avec le Sdis 76. Si 85 % des Normands éligibles ont déjà reçu au moins une injection d'un vaccin anti-Covid, les primo-vaccinés sont encore là. "Cela marche plutôt bien, avec beaucoup de rappels pour les plus de 65 ans, mais aussi quelques personnes venues faire la première dose, au moins quatre ou cinq déjà", constatait Jonathan Gloaguen, directeur des soins au CHI, en milieu de matinée.

Déremboursement des tests dès vendredi

"Au début, on ne voulait pas se faire vacciner, explique un couple sans voiture, venu à pied depuis les hauteurs de Gruchet-le-Valasse. Mais, de toute façon, on n'a plus le choix pour pouvoir faire ce que l'on veut avec nos enfants." Les tests dits "de confort" ne seront plus remboursés à partir du vendredi 15 octobre. "C'est aussi pour cela", reconnaissent les Gruchetains.

Sur le marché de Bolbec, encore des premières injections Impossible de lire le son.

Dès vendredi, il faudra débourser entre 22 et 45 euros pour réaliser un test Covid.

Cela reste gratuit pour les personnes qui ont un schéma vaccinal complet, les mineurs ou sur présentation d'une ordonnance.

Sur Caux Seine Agglo, un centre de vaccination permanent demeure ouvert à la salle L'Escale de Notre-Dame-de-Gravenchon.