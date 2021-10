Hockey (D1). Les Drakkars de Caen arrachent la victoire contre Strasbourg

Place à la reprise du championnat pour les joueurs de Luc Chauvel ce samedi 9 octobre. Une semaine après leur élimination contre Nantes (3-5) en Coupe, les hockeyeurs de Caen ont battu Strasbourg à domicile, après le 5e tir au but (2-1). Plus indisciplinés que leurs homologues Alsaciens, les Drakkars ont subi en première période, sans pour autant encaisser de but (0-0, 20'). Mais après la pause, les visiteurs ont profité de leur première supériorité pour ouvrir le score, avec Fondadouze (0-1, 27'). Dans la foulée, le capitaine normand Pierre-Antoine Devin a remis les deux équipes à égalité (1-1, 29'). Le score n'a ensuite pas bougé, malgré la domination strasbourgeoise (1-1, 40').

Dans la dernière période, les Calvadosiens ont réussi à mettre la main sur le palet. Alors qu'en 40 minutes, ils n'ont fait que 6 tirs cadrés, ils en ont mis 11 dans le dernier tiers, sans pour autant faire la différence (1-1, 60'). Place donc à la prolongation, qui a confirmé cette domination locale, sans que les deux équipes puissent se départager (1-1, 65').

Lors des tirs au but, les deux gardiens ont tenu leurs cages jusqu'au quatrième tir. Oula Uski a finalement trompé Hiadlovsky au 5e tir, offrant la victoire aux Drakkars (2-1, 65').

Le samedi 16 octobre, à 18 h, ils auront l'occasion de prendre leur revanche en Coupe de France face à Nantes.