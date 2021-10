Montivilliers. Arrêté en plein rodéo nocturne, alcoolisé et sans permis

Il faisait des dérapages au frein à main dans les ronds-points… Un homme âgé de 24 ans a été arrêté jeudi 7 octobre, à 2 h 30 du matin, en plein rodéo nocturne.

Arrêté par les policiers, il se rebelle

La brigade anticriminalité du Havre l'a pris en chasse alors qu'il conduisait rue du Moulin-Calois, à Montivilliers. Dans un premier temps, le conducteur a refusé d'obtempérer et a poursuivi sa course, avant d'abandonner son véhicule et de tenter de fuir à pied. Rattrapé par les policiers, le fuyard, qui présentait des signes d'ivresse, s'est rebellé et a copieusement insulté les agents jusqu'à son arrivée au commissariat, où il a refusé de souffler dans l'éthylomètre. Il conduisait, en outre, sans permis de conduire, déjà suspendu !

L'homme était toujours en garde à vue ce vendredi après-midi.