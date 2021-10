Métropole de Rouen. Comment agir contre l'habitat dégradé ?

Un appartement à deux pas de la cathédrale de Rouen, en plein centre-ville historique, une localisation qui fait rêver certains. Pourtant, "nous observons un taux de rotation important dans les logements en location alors que le marché est tendu", souligne Amèle Mansouri, adjointe au maire de Rouen en charge du logement, de l'hygiène et de la salubrité. Elle pointe des appartements parfois trop anciens qui manquent d'entretien et loués à des prix élevés. "Nous devons nous assurer de la salubrité d'un logement et de la sécurité des occupants", poursuit celle qui est aussi avocate de profession. Elle pointe de trop nombreux drames survenus ces derniers mois, avec des incendies dans des immeubles du centre-ville, comme à la fin septembre dans la rue Caron, avec une famille évacuée en pleine nuit.

D'où la mise en place, depuis le 1er octobre, du permis de louer à Rouen. "Un outil parmi d'autres dans la lutte contre l'habitat insalubre", affirme Djoudé Mérabet, le maire d'Elbeuf, qui a été le premier dans la Métropole à appliquer ce dispositif. Sa commune, classée Ville et pays d'art et d'histoire, fait aussi face à des logements dégradés en plein centre-ville et au taux de vacance des logements le plus élevé du territoire (18,5 %).

"Nous faisons passer

des messages aux propriétaires,

en multipliant les opérations"

La cible prioritaire : le quartier République à Elbeuf. Djoudé Mérabet a fait de la transformation de ce secteur l'un de ses projets de mandat. Le quartier cumule les opérations de rénovation de logements, de réfection des façades et de réaménagement urbain dans les alentours. "Nous faisons passer des messages aux propriétaires, en multipliant les opérations, nous montrons que nous sommes présents", ajoute le maire d'Elbeuf. Pour lutter contre ces appartements qui sont laissés sans occupants face au manque d'attrait, la Ville d'Elbeuf applique une taxe sur les logements vacants. "Nous sommes à 600 logements qui sont taxés. À un moment, les propriétaires sont cernés et doivent réaliser des travaux pour remettre leur bien en location", plaide Djoudé Mérabet.

Des propriétaires pas convaincus

Autant de mesures qui ne plaisent pas forcément aux premiers concernés : "À force de demander toujours plus aux propriétaires, il y en a un certain nombre qui se lassent car la mise aux normes représente un surcoût", explique Jean-Baptiste Launey, à la tête des cabinets immobiliers Leroux et Cramilly à Rouen et trésorier de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) de la Seine-Maritime. Amèle Mansouri tempère ces reproches en rappelant les aides à la rénovation qui existent et souligne qu'à long terme, "il s'agit de valoriser le parc privé et donc le territoire permettant de développer son attractivité". Un effort collectif pour les cœurs historiques des villes de la Métropole qui reste encore difficile à impulser.