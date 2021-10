Bonne table à Caen. Des pancakes sains et végétariens

En entrant dans le Pancake Fever, je m'attends à une ambiance disco, boule à facette à la Bee Gees, stars du dancefloor des années 80. Il n'en est rien, si ce n'est le carrelage à carreaux noir et blanc qui pourrait faire office de piste de danse. Situé rue Gémare, dans le quartier des Quatrans à Caen, le restaurant est un repère pour les végétariens depuis sept ans. C'est Elise Taylor, la fille de Colette, historique gérante du Dolly's, qui s'était lancée dans l'aventure. Chloé Stephan, la gérante, a repris le flambeau deux ans plus tard.

Brunch le dimanche

"On a gardé le même concept, avec des pancakes sucrés et salés dans une ambiance 'friendly' et 'cosy'", souligne Romain Fleury, en cuisine et au service. Au Pancake Fever, il y a de la vie et de la couleur ! Vos yeux se perdront sur la cuisine ouverte et les nombreux bibelots, posés ici où là. D'un ukulélé à la radio seventies, en passant par des jeux de société en vrac. Ce midi, je m'installe avec mon amie à l'extérieur. On retrouve des "moldu", "chien tête en bas" ou "L'hercule poireaux", sur la carte. Les jeux de mots fusent dans tous les sens ici. "On renouvelle notre carte tous les deux mois, on se creuse la tête. Le 'chien tête en bas' reste un incontournable", sourit Romain. Je me laisse tenter par le Gorgon Ola, un duo de pancake aux figues, noix et gorgonzola crémeux servi avec des petites pommes de terre sautées et de la salade, pour la modique somme de 10,90 €. Le restaurant propose aussi deux burgers et un bowl côté salé, et un cheesecake vegan et un fondant au chocolat côté sucré, en favorisant toujours le lien avec les producteurs locaux. "On va chercher nos légumes aux marchés le vendredi et le dimanche." Le dimanche justement, c'est jour de brunch. Pour 20 €, vous avez une assiette composée d'une boisson chaude, une boisson froide et un tas de pancakes sucrés.

Pratique. Pancake Fever. 23 rue Gemare à Caen. Tél. 02 31 80 70 82. Ouvert midi et soir, du mardi au samedi. Brunch le dimanche.