En questions. Normandeal organise des tables rondes entre chefs d'entreprise à La Ferme de Billy

Laurent Bouet est le président de l'association Normandeal, une association d'échanges et de collaboration entre professionnels et chefs d'entreprise de l'ensemble des activités et métiers de la région. Vendredi 8 octobre, un speed dating est organisé à La Ferme de Billy, à Rots, pour faire connaître l'association à d'autres chefs d'entreprise.

Quel est l'intérêt de

cette "matinée des invités" ?

"Je souhaitais réunir des représentants et chefs d'entreprise issus de l'ensemble des activités professionnelles de notre région. Nous allons donc présenter l'association à travers une sorte de 'speed dating', des tables rondes de quatre à six personnes, pour faire connaître Normandeal et qu'ils puissent adhérer s'ils veulent. Entre 40 et 50 personnes seront là. Les personnes qui ne pourront pas être là et qui veulent postuler pour intégrer le groupe à l'avenir sont les bienvenues. Elles peuvent écrire à normandeal20@gmail.com."

Vous réunissez-vous régulièrement ?

"Oui, nous sommes 19 membres permanents. Nous nous réunissons tous les jeudis matin et partageons un petit-déjeuner convivial à La Ferme de Billy. C'est pour nous l'occasion d'échanger sur nos activités, nos ressentis, nos axes de collaboration. Nous en profitons également pour mettre au point des visites d'entreprises et des activités festives et récréatives extraprofessionnelles."

Qu'est-ce qui vous différencie des

autres associations professionnelles ?

"C'est justement ce côté festif, amical et cordial de nos réunions. Le speed dating de vendredi en est le reflet. Le principe permet d'élargir les échanges entre les sociétaires de Normandeal et les futurs adhérents."