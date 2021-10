Saint-Lô. Handisport : les défis du partage au Pôle hippique

Le handicap et le sport n'ont rien d'incompatibles ! Pour preuve, le Pôle hippique de Saint-Lô vient d'accueillir, mardi 5 et mercredi 6 octobre, les défis du partage, une compétition équestre handisport dans le cadre de Cheval et Diversité, créé par la Fédération française d'équitation.

Une trentaine de cavaliers, en situation de handicap mental ou valides, des centres équestres de Saint-Lô et de Saint-Pair-sur-Mer/Kairon, se sont rassemblés pour des épreuves équestres - Equifun, Pony-Games et dressage -, notées par un jury, détaille Patrice Cottin, président du Comité départemental d'équitation.

Au-delà du handicap, c'est avant du sport et de la compétition, rappelle-t-il.

Les prochaines rencontres nationales se dérouleront à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), en juin prochain.