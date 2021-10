Honfleur. Une rave party stoppée près du pont de Normandie

La police nationale du Calvados est intervenue dans la nuit du dimanche 3 octobre, en raison d'un rassemblement près du pont de Normandie. De nombreux véhicules et plusieurs centaines de personnes se trouvaient sur un site non sécurisé appartenant au port de commerce de Honfleur. Près d'une cinquantaine de militaires et des policiers ont mis fin à l'événement clandestin vers 11 heures du matin. De nombreux contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre. Le bilan de l'opération fait état de dix amendes forfaitaires délictuelles pour détention de produits stupéfiants, quatre conduites d'un véhicule sous l'empire de l'alcool, neuf conduites de véhicules sous l'empire de produits stupéfiants, une conduite avec un permis de conduire non prorogé. "Trois fourgons transportant le matériel de sonorisation sont appréhendés. Leurs chauffeurs et un organisateur sont entendus. À l'issue de leur audition, sur instruction du parquet de Lisieux, ils sont laissés libres. Ils feront l'objet d'une ordonnance pénale", indique la police.