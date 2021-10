Sortie. Balade gratuite sur les îles de Chausey à l'occasion des grandes marées

Le célèbre archipel normand, situé au nord de la baie du Mont Saint-Michel, Chausey, va connaître du jeudi 7 au samedi 9 octobre l'une des plus grandes marées de l'année. La mer va baisser de plus de 14 mètres et passera de 45 hectares à 5 000 hectares.

Balade insolite gratuite

À l'occasion de l'opération "Suivez le guide !", la Région Normandie a consacré 80 000 € à l'achat de près de 500 prestations réalisées par des guides normands. Cette opération permet de découvrir la Normandie de manière insolite.

Michel Jeanne, guide-conférencier, propose ce vendredi 8 octobre la découverte de Chausey en bateau sous un nouvel angle. Tout en racontant l'histoire de Chausey, Michel Jeanne vous fera découvrir ce spectacle extraordinaire de la marée qui descend et qui fait apparaître le sable dont l'île est principalement composée.

Pratique. Départ du bateau de la gare maritime du port de Granville vers Chausey vendredi 8 octobre à 10 h 30, retour à 19 h 30. Réservation au 06 65 63 73 42.