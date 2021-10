TCAR : l'état du réseau à 17h

État du réseau à 17h00 :



Métro : circulation normale



Lignes TEOR :



- T1 : Circulation normale de la ligne.

- T2 : Circulation normale de la ligne.

- T3 : Circulation normale de la ligne



Lignes de bus TCAR :

- Ligne 04 : Circulation normale de la ligne.

- Ligne 05 : Circulation normale de la ligne.

- Ligne 06 : Circulation normale de la ligne.

- Ligne 07 : en raison de la fermeture du tunnel, la circulation de la ligne est perturbée entre les arrêts "Rond-Point des Bruyères" et "Zénith-Parc Expo". Des navettes sont mises en place entre ces 2 arrêts.

- Ligne 08 : Circule de île-Lacroix jusqu'à l'arrêt "Demi-Lune", pas de desserte du terminus "Ecole du Moulin, sur la branche Longs Vallons terminus à l'arrêt "Marcel Pagnol", le terminus " Longs Vallons" est supprimé, l'arrêt " Courlis" est reporté.

- Ligne 10 : Circulation normale de la ligne

- Ligne 11 : Circule de Bois-Guillaume "Table de pierre" à Amfreville la Mivoie et effectue son terminus à l'arrêt "Lemaire". Pas de desserte de "Grand Val"

- Ligne 13 : Circulation normale de la ligne. La ligne fait son terminus au "Lycée Galilée", pas de desserte vers Belbeuf.

- Ligne 16 : Circulation normale de la ligne, reprise progressive.

- Ligne 20 : Circulation normale de la ligne, reprise progressive.

- Ligne 21 : Circulation normale de la ligne

- Ligne 22 : Circulation normale de la ligne, reprise progressive.

- Ligne 40 : Circulation normale de la ligne

- Ligne 41 : Circulation normale de la ligne

- Ligne 67 : Circulation normale de la ligne



- Ligne 09 : Ne circule pas



- Ligne 27 : Ligne perturbée. Départ "Languedoc" Terminus "Braque" Petit Couronne et "Mairie"de St Etienne non desservis



- Ligne 30 : Circulation normale de la ligne avec retard



- Ligne 32 : Reprise progressive de la ligne



- Ligne 33 : Ligne perturbée. Passage par la voie rapide, "Hallage" non desservi. Terminus "Rond Point de la Chapelle" Oissel non desservi



- Ligne 35 : Ne circule pas



- Ligne 38 : Ligne perturbée Terminus "Mairie" St Aubin Epinay Montmain non desservi



- Ligne 39 : Ligne perturbée Terminus "Les Bouttières" et passage par le centre de Grand Couronne



- Ligne 42 : Ligne perturbée, départ "Languedoc", "La Houssière non desservie", "Château Blanc" non desservi



- Ligne 43 : Ne circule pas



- Ligne 88 : Ne circule pas



Les lignes de taxi circulent normalement



Les lignes régulières à vocation scolaire :



Ligne 60 : Ne circule pas



Ligne 61 : Ne circule pas



Ligne 62 : Ne circule pas



Ligne 63 : Ne circule pas



Ligne 64 : Ne circule pas



Ligne 65 : Ne circule pas



Ligne 66 : Ne circule pas



Ligne 68 : Ne circule pas



Ligne 69 : Ne circule pas



Ligne 70 : Ne circule pas



Ligne 72 : Ne circule pas



Ligne 73 : Ne circule pas



Ligne 74 : Ne circule pas



Ligne 75 : Ne circule pas



Ligne 76 : Ne circule pas



Ligne 77 : Ne circule pas



Ligne 78 : Circulation normale de la ligne



Ligne 79 : Ne circule pas



Ligne 80 : Ne circule pas



Ligne 82 : Ne circule pas



Ligne 87 : Ne circule pas



Ligne 89 : Ne circule pas



Ligne 94 : Ne circule pas



Ligne 95 : Ne circule pas



Ligne 97 : Ne circule pas