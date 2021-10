Alençon. Sport et inclusion face au handicap : deux clubs de football primés

L'inclusion des personnes handicapées dans le sport, c'est simple comme un coup de fil : deux clubs de football de l'Orne ont été récompensés samedi 2 octobre, à Caen (Calvados), par l'opérateur téléphonique Orange qui a organisé sa première Bourse aux projets, avec la Ligue de Normandie.

Il s'agit de l'ES-Écouves, pour un projet d'inclusion avec ses joueurs de plus de 16 ans, du public handicapé de l'IME la Passerelle et de travailleurs de l'ESAT de Bellevue. De son côté, l'US Alençon a sensibilisé ses jeunes joueurs au handicap lors de rencontres sportives avec des jeunes du Centre d'éducation spécialisée pour déficients auditifs La Providence et d'autres de l'IME La Garenne, avec la volonté de faire perdurer ces actions.

Pour cette première édition, 44 clubs normands avaient postulé dans les trois thèmes proposés : actions citoyennes, foot partagé, football loisir.