Le Havre. Transformer l'entrée de ville de Rouelles

Le Havre Seine Métropole engage la requalification de l'ancienne départementale 32 pour la transformer en une voie urbaine. Depuis la création de la rocade Nord du Havre et la mise en service du tramway, le trafic routier a fortement diminué sur cette ancienne départementale : en moyenne, 19 500 véhicules passent chaque jour devant la mairie annexe de Rouelles, soit 3 000 de moins qu'en 2008. Rue Pierre-Mendès-France, entre le giratoire de Frileuse et la place Jenner, le trafic a été divisé par trois.

La départementale va devenir une voie urbaine

Afin d'améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser la pratique du vélo, la communauté urbaine va mener d'importants travaux sur les rues Mendès-France et Eugène-Mopin, entre le rond-point de la porte de Frileuse (aussi appelé l'Orée du bois) et la mairie annexe de Rouelles. Les objectifs sont multiples, avec plusieurs objectifs : sécuriser les déplacements piétons, développer les liaisons cyclables, créer un contexte urbain incitant les automobilistes à adapter leur vitesse et améliorer l'image de cette entrée de ville. Cette ancienne départementale va tout simplement être transformée en voie urbaine.

Le projet prévoit notamment la pérennisation des pistes cyclables temporaires aménagées en juin 2020. Afin d'améliorer le cadre de vie des riverains, la rue Pierre-Mendès-France sera végétalisée, avec notamment la plantation d'arbres en alternance avec des emplacements de stationnement.

Ce projet représente un investissement total de 3,7 millions d'euros. Les travaux vont durer un an.