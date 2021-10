Manche. Le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur

Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur dans la Manche. L'obligation qui était faite aux plus de 11 ans dans "certains lieux extérieurs et événements dans le département de la Manche n'est pas prolongée", indiquait jeudi 30 septembre le préfet de la Manche, Gérard Gavory. Le masque était encore obligatoire sur les marchés, près des écoles ou encore dans les rues du Mont-Saint-Michel. Une bonne nouvelle liée à l'évolution favorable de la situation sanitaire dans un département où le taux d'incidence de la Covid-19 est actuellement l'un des plus bas de France. Une décision "cependant réversible", affirme le représentant de l'État, rappelant au passage l'importance des gestes barrière.