Manche. Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse attendue dans le Cotentin

Deux semaines après la venue du candidat à la présidentielle 2022 Xavier Bertrand à Rouen, une autre candidate de droite est attendue en Normandie. La présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse sera en déplacement dans le Cotentin vendredi 1er octobre. Elle commencera par un échange avec les pêcheurs, au Comité régional des pêches, à Cherbourg, puis participera à un déjeuner avec les élus locaux. Elle s'exprimera ensuite, devant la presse, sur "la souveraineté énergétique, l'écologie et le pouvoir d'achat". L'après-midi, elle visitera l'EPR de Flamanville de 14 h 30 à 16 h 30, et terminera par une rencontre avec les cadres et sympathisants Les Républicains à 17 heures, Salons André Michel, dans la gare maritime. Enfin, Valérie Pécresse prendra la route vers Caen (Calvados), pour une réunion à 20 heures avec les élus et adhérents LR du Calvados. David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin, s'est réjoui de l'accueillir : "Je suis convaincu qu'avec Valérie Pécresse, la France redeviendra le pays de tous les possibles", a-t-il écrit sur Twitter.

Très heureux d'accueillir @vpecresse dans le Cotentin vendredi 1er octobre. Le Cotentin est le territoire de tous les possibles. Je suis convaincu qu'avec Valérie Pécresse, la France redeviendra le pays de tous les possibles. — David Margueritte (@DMARGUERITTE) September 29, 2021