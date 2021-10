Deauville. Une femme trouve une grenade dans son garage

C'est une découverte plutôt effrayante qui a été faite par une habitante de Deauville dans la soirée du mercredi 29 septembre. Cette dernière a déniché une grenade dans le garage familial.

Elle s'est immédiatement rendue au commissariat de police de la ville. "L'engin explosif a été pris en charge par les policiers et mis en sécurité en attendant la venue des démineurs", précise la police nationale du Calvados. Les forces de l'ordre rappellent qu'en "cas de découverte d'un engin explosif ou suspect, il est impératif de prévenir immédiatement la police ou la gendarmerie en composant le numéro 17. Un engin explosif reste dangereux et sa manipulation nécessite des connaissances et des précautions".