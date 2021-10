Brexit. Soixante-quinze bateaux français privés de pêche dans les eaux de Jersey

Jersey va accorder 64 licences définitives et 31 provisoires à des bateaux français pour pêcher dans ses eaux. C'est ce qu'a indiqué, mercredi 29 septembre, le gouvernement de l'île. Ces nouvelles licences post-Brexit viennent s'ajouter aux 47 déjà délivrées depuis le début de l'année. Soixante-quinze demandes ont en revanche été refusées pour des bateaux qui devront cesser leurs activités dans les eaux de Jersey dans les 30 jours suivant la notification de ce refus. Une réunion sur les accords de pêche entre Français et Britanniques est prévue mercredi après midi au ministère de la Mer, entre la ministre Annick Girardin et les professionnels concernés, alors que les licences provisoires ne seront plus valables demain.

De son côté, le député de la Manche Bertrand Sorre attend "un engagement ferme de la Commission européenne. [...] C'est à elle d'activer les leviers dont elle dispose pour contraindre le Royaume-Uni et Jersey à respecter les accords du Brexit".