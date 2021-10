Infirmières, on vous aime !

Les offres sont plus nombreuses que les demandes d’emploi, surtout dans certaines spécialités comme les infirmières de bloc opératoire et infirmières anesthésistes.

“Le recrutement des infirmières diplômées d’Etat devient problématique”, note Corinne Boquet, directrice des ressources humaines à la clinique de l’Europe. “En 2010, nous avons recruté quarante infirmières pour 40 départs. L’idéal serait d’en embaucher 10 % en plus afin de pouvoir anticiper les départs mais on ne les trouve pas.” Cependant, le recours aux infirmières étrangères est de plus en plus rare, que ce soit dans les établissements privés ou publics.

“C’est compliqué à mettre en place et souvent le problème des équivalences se pose.” Il y a un an, le CHU a mis en place un plan de communication. “Nous voulons casser cette image selon laquelle le CHU ne recrute pas,” déclare Gilbert Tersin, directeur des soins. En moyenne, le CHU recrute 150 infirmières par an. “La ressource existe, mais comme les infirmières sont très recherchées, il faut trouver le moyen de les fidéliser, notamment à travers des perspectives d’évolution de carrière.”

