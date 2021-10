Métropole de Rouen. Les Teor rouleront tous en électrique d'ici 2026

"Aujourd'hui, nous avons trop de bus qui roulent au diesel." Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie, affiche la volonté d'une transition massive du parc de bus à l'électrique d'ici la fin de son mandat. Les élus métropolitains, réunis en conseil lundi 27 septembre, ont adopté une délibération permettant de lancer un appel d'offres massif.

80 bus articulés électriques

Il s'agit d'une commande de 80 bus articulés électriques se chiffrant, sur le papier, à près de 80 millions d'euros, puisqu'un bus articulé électrique est estimé à un million d'euros. Dans le détail, quatre de ces bus seront affectés sur le réseau elbeuvien et les 76 autres circuleront sur les lignes du Teor. Ils seront déployés au fur et à mesure d'ici 2026.

"Nous avons déjà commencé, puisque nous avons plus d'une vingtaine de bus électriques, nous avons acheté une douzaine de bus à hydrogène. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'au total nous avons près de 400 bus", insiste le président de la Métropole Rouen Normandie.