Basket. Rudy Jomby rebondit à l'AL Montivilliers

Il était arrivé au Havre à l'âge de 15 ans pour poursuivre ses années de formation, avant de faire les belles heures du Saint Thomas Basket (STB) en Pro A. Jeune retraité de 32 ans, le basketteur Rudy Jomby s'est posé en famille dans l'agglomération havraise, après avoir poursuivi sa carrière sportive à Gravelines, Cholet et Blois.

Un regret ? "Ne pas avoir connu l'Europe"

Il a mis un terme à sa carrière en 2020, après des blessures récurrentes au poignet. "J'ai commencé ma reconversion dans le management - pas forcément sportif - mais l'ambiance d'une équipe et garder des objectifs sportifs hebdomadaires, certes moins contraignants qu'en pro, me manquaient." Après un an de pause sportive, consacrée à un bilan de compétences fécond, Rudy a aussi "retrouvé le plaisir de jouer" au sein d'une autre équipe de l'agglomération, l'AL Montivilliers. Un moyen de se faire plaisir sportivement en "visant le top 3 en Nationale 3 cette saison". Il apportera son expérience et sa polyvalence de joueur au groupe montivillon. Un regret ? "Ne pas avoir joué une saison en Europe, pour vivre d'autres cultures avec ma femme, reconnaît l'ancien pro. Mais avoir vécu à fond ma passion pendant quinze ans et à ce niveau était un privilège inestimable." La routine d'un joueur en Nationale 3, c'est deux à trois entraînements par semaine et un match la plupart des samedis. "Idéal pour concilier vie de famille, haut niveau, tout en jonglant avec son emploi du temps entre cours et entreprise." Peu de chance de croiser le basketteur sur les city stades de la ville, car "on n'y est pas forcément les bienvenus, vu le différentiel de niveau avec les jeunes, surtout quand il y a affluence". Pour voir Rudy Jomby jouer, il faudra donc se rendre à la salle Pierre-Sibran de Montivilliers : "On peut y accueillir notre public dans des conditions magnifiques. Je l'espère donc très nombreux toute la saison."