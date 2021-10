Caen. Jyri Marttinen, la sagesse au service des Drakkars

Près de 1 000 matchs professionnels, une finale de championnat du monde, un titre de champion de Finlande. Le CV de Jyri Marttinen donne une certaine idée du niveau. L'international finlandais s'est engagé avec les Drakkars de Caen cet été. Jamais les Caennais n'ont accueilli un joueur de tel calibre dans leurs rangs. Son nouveau coéquipier André Ménard le confirme lui-même : "C'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu jouer."

Caen comme première

expérience française

Jyri Marttinen sous ses nouvelles couleurs. - Charlotte Rossignol

En Finlande, son nom est une référence. En France, c'est l'inconnu. Mais rien qu'en regardant son palmarès, les équipes du championnat de Division 1 française ont de quoi faire les grands yeux. Jyri Marttinen a vécu ses premiers pas en professionnel il y a plus de vingt ans, en Liiga sous les couleurs du JYP Jyväskylä, dans sa ville natale. Il a aussi joué pour les Pelicans, Ässät et Lukko, pour compter au total plus de 750 matchs dans l'élite de l'un des meilleurs pays au monde. Jyri Marttinen a aussi joué en Suède, où il a comptabilisé 150 matchs pros. Après une période difficile en Slovaquie et une mince expérience en Pologne, galvaudée par la crise sanitaire, le solide défenseur a posé ses valises à Caen, avec un certain statut. "Mon leadership est quelque chose que je peux apporter aux jeunes pour qu'ils deviennent professionnels", dit avec humilité celui qui a débuté le hockey à l'âge de 7 ans. "J'étais le pire joueur de l'équipe quand j'ai commencé ! Ici, ce n'est pas du tout la même culture tactique. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup à apporter." Son voisin de vestiaire souligne son état d'esprit. "Jyri est arrivé ici sans faire la star. Il a une mentalité exceptionnelle, il est ouvert d'esprit, il dégage beaucoup de bonnes ondes sur la glace et en dehors. C'est une chance de l'avoir avec nous, se réjouit André Ménard. Il a un coup de patin incroyable !"

Aider les Drakkars à grandir

et rejoindre l'Elite

Même à 39 ans, Jyri Marttinen ne débarque pas en Normandie pour faire joli. S'il a déjà visité les plages du débarquement et s'est initié au golf avec son équipe, apprendre la langue française fait partie de ses plans. Sur la glace, il pourrait former le trio le plus impactant du championnat avec les internationaux français Ronan Quemener et Jonathan Janil. "Je veux aider l'équipe à grandir et monter en Ligue Magnus. C'est un nouveau challenge", conclut le papa de trois jeunes garçons (Miro, Joona et Juuso), hockeyeurs par évidence.