Insolite. Du Footgolf dans la forêt de Montgeon au Havre !

C'est un sport peu connu, et pourtant en plein essor depuis plus de 10 ans en France. Importé des Pays-Bas, le Footgolf est la combinaison des deux sports les plus pratiqués au monde. Seul ou par équipes de deux, sur un parcours de six trous, vous devrez envoyer le ballon de football dans un trou, avec le moins de frappes possible, d'après les règles du golf, avec les obstacles et pénalités identiques au sport d'origine.

Depuis 2012, ce sport a même sa fédération internationale, la FIFG, et une association française de Footgolf (AFFG) existe, avec plus de 1 200 licenciés et des compétitions dans toute la France.

Dans la forêt de Montgeon au Havre

Depuis quelques mois, il est possible de pratiquer ce sport dans la forêt de Montgeon au Havre, pour 120 € par an.