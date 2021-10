Basketball (LF2). L'USOM retrouve le championnat par une large victoire à Nantes-Rezé

La frustration de l'élimination en coupe samedi dernier contre Calais (70-75) passée, les joueuses de Romain L'Hermitte reprenaient à leur tour le championnat de Ligue Féminine 2 ce samedi 25 septembre. En déplacement chez le récent relégué Nantes-Rezé, dominé par Chartres en coupe (71-55), la tâche pouvait s'annoncer relevée. Mais leur excellente fin de match leur a permis de s'offrir une victoire aisée (52-73).

Un excellent début de match de Sarah Ousfar (16 points) a permis à l'USOM de mener d'entrée de jeu (4-11, 5'), avant deux minutes catastrophiques (15-11, 7'). Mais la réaction Normande avec Florine Basque leur a permis de reprendre leurs aises (15-19, 10'). Sur leur lancée, elles ont su serrer le jeu défensivement et se donner 11 points d'avance à la mi-temps (23-34, 20').

Les locales ont alors essayé de mettre plus de rythme en attaque, sont revenues jusqu'à 4 points, avant que les Lionnes ne se soient redonnées de l'air (42-48, 30'). Alors, les Normandes ont puni les Nantaises par un 14-0 en 4 minutes, portées par Louise Bussière et une défense de fer (42-62, 34'). La fin de match, plus tranquille, a permis à l'USOM de gérer son avance (52-73, 40').

Elles essaieront de confirmer cette victoire inaugurale dès le samedi 2 octobre à 20 heures, en recevant Chartres à la Halle Bérégovoy.