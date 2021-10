Près de Saint-Lô. Deux trentenaires tués lors d'une sortie de route

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été mobilisés peu après 22 heures, samedi 25 septembre, pour une sortie de route survenue à Baudre, au sud de Saint-Lô, sur la route de Fumichon.

À l'intérieur du seul véhicule impliqué, les corps de deux hommes ont été découverts. Selon les pompiers, le conducteur était âgé de 39 ans, son passager avait également une trentaine d'années.

D'importants moyens de secours avaient été mobilisés, dont les Services mobiles d'urgence et de réanimation de Vire et Saint-Lô et l'hélicoptère Dragon 50, mis en pré-alerte. Les sapeurs-pompiers ont désincarcéré les victimes du véhicule et procédé au balisage et à la protection des lieux de l'accident.