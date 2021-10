Baseball : deux Américains signent à Rouen

Le lanceur droitier Chris Mezger. Ce géant de 2,09 mètres pour 115 kilos évoluait avec l'équipe pro des Invaders de Roswell l'été dernier. Âgé de 22 ans, Il a pendant quatre saisons joué pour USC (University of southern california NCAA 1ere division); l'une des prestigieuses équipes de baseball universitaire qui a formé de très nombreux joueurs de la MLB. Sa balle rapide est chronométré à plus de 140 km/h... Il arrive à Rouen le 16 mars.



Le 1er but Ethan Paquette (1,95 mètres pour 100 kilos). Lui aussi est un produit des championnats NCAA 1ere division, le plus haut niveau sportif universitaire aux États-Unis. Joueur polyvalent, frappeur de puissance, Ethan Paquette, 23 ans, a été drafté en 2010 par la prestigieuse équipe de MLB, les Seatlle Mariners. Il a évolué deux saisons dans l’organisation des Mariners. Il arrive à Rouen le 12 avril.



Le recrutement des Huskies est clos. Rouen aura recruté des grands espoirs français, Dylan Gleeson (receveur) et Bastien Dagneau (Outfielder), un joueur chevronné du championnat de France le vénézuélien Luis Aponte (3e but)... Auxquels s'ajoute l'infielder australien Mathew Smith et donc les deux nouveaux américains. "Nous sommes vraiment bien armés pour atteindre nos objectifs, confirme Xavier Rolland, le Président rouennais. Remporter un 9e titre de champion de France, conserver le Challenge de France et faire un gros coup en Coupe d'Europe à Rotterdam en juin."

Coup d’envoi de la saison le 18 mars avec un déplacement à Montpellier.