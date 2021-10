À Domicile. Les classiques de MC Solaar n'ont pas pris une ride

Il y a trente ans, la France découvrait le monde avec les textes de MC Solaar. Qui Sème Le Vent Récolte Le Tempo (1991) est disponible depuis le 9 juillet. Prose Combat sera disponible le 24 septembre et, en fin d'année, Paradisiaque et MC Solaar seront proposés en double album… Comme le souhait initial de l'artiste en 1997.

Trente ans après, MC Solaar est toujours convaincu par ses textes. Ecologie, société, féminisme, Solaar avait déjà un temps d'avance.

Si aujourd'hui le rap se veut plus festif, plus "ego-trip", MC Solaar ne regarde pas la nouvelle génération d'un œil d'ancien combattant. Au contraire, il s'associe avec les plus jeunes, tel un grand frère venant jouer avec ses petits frères. Il a récemment posé sa voix sur le dernier album de Soprano.

Encore en réflexion, MC Solaar et son équipe ne savent pas s'ils remonteront sur scène. Toutefois, les sollicitations sont nombreuses et l'artiste est actuellement en phase de réflexion. Le public l'espère en tout cas, c'est certain !