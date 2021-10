Musique. Rolling Stones dresse le Top 500 des meilleures chansons de l'Histoire

Le mythique magazine musical Rolling Stones vient de dresser le classement des 500 meilleures chansons de tous les temps. Il s'agit en fait d'une mise à jour de leur précédent classement, établi en 2004. Basé sur les avis de 250 artistes, ce classement mixe donc des titres récents et des chansons beaucoup plus anciennes. Ainsi, on observe l'arrivée dans ce classement de Kendrick Lamar, Beyonce ou encore BTS. Le Top 10, lui, reste toutefois composé de grands classiques. Pour ce nouveau classement, Aretha Franklin reste leader avec Respect, bien aidée par la sortie du film éponyme il y a quelques semaines.

À la deuxième place, Public Enemy signe une énorme progression avec Fight the power, 330e en 2004.

Chanté par Seal à l'investiture de Barack Obama, A Change Is Gonna Come de Sam Cooke se classe troisième, symbole de toute l'influence des combats pour les droits civiques aux États-Unis.

Quatrième place pour Bob Dylan avec Living Like A Rolling Stone.

Viennent ensuite Nirvana et le très énergique Smell Like Teens Spirit, puis l'envoutant What's Going On de Marvin Gaye.

Difficile également de ne pas faire figurer les Beatles dans ce top ! Ils sont septièmes avec Strawberry Fields Forever.

Enfin, le rap revient pour clôturer le top 10 de ce classement avec le sample légendaire de Missy Elliot dans Get Ur Freak On.

Pour finir, Fleetwood Mac devance Outkast avec Dreams.